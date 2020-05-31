بعد تجربة بيراميدز.. آل الشيخ يوضح حقيقة شراء نادٍ بالدوري المصري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صحة ما تردد عن رغبته في شراء نادٍ مصري خلال الفترة المقبلة.

آل الشيخ قام بالرد على خبر نشر على الصفحة الرسمية للاعب المصري أحمد حسن عبر "فيسبوك"، ليؤكد :"لا صحة لهذا الموضوع أبداً".

وكانت تقارير صحفية ترددت في الأيام الماضية عن وجود رغبة من جانب بعض المستثمرين العرب بشراء نادٍ بالدوري المصري في الموسم المقبل.

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وكان آل الشيخ لديه تجربة سابقة في مصر من خلال شراء نادي الأسيوطي قبل أن يقوم بتغيير اسم النادي إلى بيراميدز، إلا أنه قام بعد نهاية الموسم الماضي ببيع حصته إلى رجال أعمال إماراتيين.

ويمتلك آل الشيخ نادي ألميريا بعدما قام بشراء أسهم النادي الإسباني مطلع الموسم الحالي، حيث اقترب الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية للصعود لدوري "اللا ليجا".

جدير بالذكر أن ألميريا يتواجد في الترتيب الثالث برصيد 50 نقطة بفارق ست نقاط عن قادش متصدر المسابقة والتي تضم 22 فريقًا.