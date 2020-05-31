أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2016 والتي اعتمد فيها على تصويت الجماهير عبر موقعه الرسمي وحاء التشكيل كالأتي : الحارس: محمد راشد مظاهري (زوباهان) الدفاع: علي حمام (زوباهان) – محمد أحمد (العين) – محمد فايز (العين) Advertisements الوسط: إحسان بهلافان (زوباهان) – أوسمار باربا (سيؤول) – لي جاي-سونغ (تشونبوك هيونداي) – عمر عبد الرحمن (العين) عبد الرحمن (العين) الهجوم: رومارينيو (الجيش) – حمد الله (الجيش) – دوجلاس (العين) وشهدت التشكيلة تواجد ثنائي الدوري السعودي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر ورومارينيو لاعب الاتحاد، حيث كانا ضمن صفوف فريق الجيش القطري أثناء المشاركة في تلك النسخة من البطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الدوري السعودي يقودان التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.