عبد الناصر محمد يشيد بمهاجم الزمالك ويتمنى احترافه في أوروبا

أشاد عبدالناصر محمد المدرب السابق لنادي إف سي مصر، بمهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد، مؤكدًا أنه من المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.
وأضاف عبدالناصر خلال تصريحات تليفزيونية، اليومالأحد، أن مصطفى محمد في حال احترافه سيصبح له شأن كبير في كرة القدم المصرية.
وأوشار مدرب إف سي مصرالسابق، " مهاجم الزمالك يمتلك كل المقومات الهجومية، فتحركاته جيدة داخل الملعب ويجيد التسجيل من أي مكان".
وأتم " أتمنى احترافه في أحد الدوريات الأوروبية مبكرًا، ويحافظ على نفسه كي يصبح له شأن كبير في كرة القدم".
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