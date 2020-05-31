عبد الناصر محمد يشيد بمهاجم الزمالك ويتمنى احترافه في أوروبا

أشاد عبدالناصر محمد المدرب السابق لنادي إف سي مصر، بمهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد، مؤكدًا أنه من المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف عبدالناصر خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم

الأحد، أن مصطفى محمد في حال احترافه سيصبح له شأن كبير في كرة القدم المصرية.

وأوشار مدرب إف سي مصر

السابق، " مهاجم الزمالك يمتلك كل المقومات الهجومية، فتحركاته جيدة داخل الملعب ويجيد التسجيل من أي مكان".

وأتم " أتمنى احترافه في أحد الدوريات الأوروبية مبكرًا، ويحافظ على نفسه كي يصبح له شأن كبير في كرة القدم".