محمد صلاح ينشر صورته مع ابنته معلقاً عليها بـ "الترابط"

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صوراً له رفقة ابنته مكة، على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق صلاح على الصور باللغة الإنجليزية، بعبارات قصيرة قال فيها "الأب، الابنة، الترابط".

وظهر صلاح في أحد الصور رفقة

ابنته داخل حمام السباحة، وأخرى، صورة سيلفي تلتقطها ابنته.كان صلاح قد ظهر رفقة ابنته في إحدى الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات خلال شهر رمضان الماضي.