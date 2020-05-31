نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صوراً له رفقة ابنته مكة، على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلق صلاح على الصور باللغة الإنجليزية، بعبارات قصيرة قال فيها "الأب، الابنة، الترابط".
وظهر صلاح في أحد الصور رفقة
كان صلاح قد ظهر رفقة ابنته في إحدى الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات خلال شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينشر صورته مع ابنته معلقاً عليها بـ "الترابط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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