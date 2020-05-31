إنتر ميلان يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل سانشيز مع الفريق

اتخذ نادي إنتر ميلان الإيطالي قراره النهائي بشأن مستقبل النجم التشيلي ألكسيس سانشيز مع الفريق بعد انتهاء فترة إعارته قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري .
وأكد النادي على رغبته في تمديد إعارة النجم التشيلي مع الفريق لموسم إضافي حتى2020 – 2021 المقبل، وذلك بناءً على رغبة المدير الفني أنطونيو كونتي الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب وطالب باستمراره مع الفريق لموسم إضافي .
وشدد كونتي على ضرورة استمرار اللاعب وذلك ضمن خطته للحفاظ علىالقوام الأساسي للفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي والرياضي، والدخول في الموسم الكروي الجديد حيث، حيث ينافس الإنتر بقوة على لقب الدوري الإيطالي .
ويخشى المدرب كونتي من رحيل اللاعب لاوتارو مارتينيز عن الفريق والذي يقترب بقوة من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، لذلك يسعى للحفاظ على الخط الهجومي للفريق لعدم التأثر في الموسم المقبل .
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