في بيان رسمي.. برشلونة يُندد بمقتل جورج فلويد في أمريكا

أعلن نادي برشلونة الإسباني احتجاجه على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية على يد شرطي أمريكي.
وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه: "العنصرية شكل من أشكال التمييز، يسعى لتحطيم وتهميش الناس بسبب جنسهم أو أصلهمأو لون بشرتهم، وهذا وباء يؤثر علينا جميعاً".
وتابع النادي الكتالوني بيانه قائلًا: "في برشلونة لن نتوقف عن محاربة ومناهضة العنصرية، هذا هو التزامنا".
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