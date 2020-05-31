اتحاد الكرة يكشف نتيجة تحليل الموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن نتيجة التحاليل والمسحة التي أجريت للموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بعدما تأكدت إصابته بفيروس الفني للجبلاية بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا قال المصدر، إن جميع الموظفين نتيجة تحاليلهم ومسحتهم سلبية، موضحًا أنه تم إجراء نفس الفحوصات والتحليل لأفراد الأمن في الاتحاد بالكامل، وجاءت نتيجتهم سلبية أيضًا.

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