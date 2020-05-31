ماركوس تورام يخطف الأضواء من أشرف حكيمي وسانشو في قضية جورج فلويد

تضامن ثنائي بوروسيا دورتموند “أشرف حكيمي وجادون سانشو” بالإضافة إلى نجم هجوم بوروسيا مونشنجلادباخ “ماركوس تورام” بطرق مختلفة، خلال مباريات الدوري الألماني هذا الأسبوع، مع المواطن الأميركي ذو الأصل الأفريقي “جورج فلويد” الذي لقي مصرعه مؤخرًا على يدي الشرطة الأميركية.

وخلع جادون سانشو قميصه بعد أن سجل هدفًا لبوروسيا دورتموند في مباراته أمام بادربورن مساء اليوم الأحد، ليكشف عن قميص داخلي أصفر اللون، كتب عليه “العدالة من أجل جورج فلويد”.

وتلقى اللاعب الدولي الإنجليزي إنذار من حكم المباراة بسبب خلع القميص، ليتوخى الحذر في احتفالاته التالية، حيث تمكن من تسجيل هدفين آخرين ليرفع رصيده لـ 17 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من نفس المباراة، قام النجم المغربي “أشرف حكيمي” باشهار قميص داخلي كتب عليه نفس العبارة “العدالة من أجل جورج فلويد”، وذلك بعد تسجيله للهدف الخامس لفريقه، لكنه لم يخلع قميص دورتموند كما فعل سانشو، ما جنبه الحصول على بطاقة صفراء.

اللاعب المعار من ريال مدريد المعار إلى دورتموند منذ عام 2018، لم يكتف باشهار القميص الداخلي، وقام بتوجيه إشارة باليد إلى الكاميرات.

ماركوس تورام يثير ضجة

لم يكن تضامن أشرف حكيمي وسانشو الأبرز في مباريات اليوم بالدوري الألماني، فقد كانت ردة فعل مهاجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ “ماركوس تورام“، هي الأكثر تداولاً بين عشاق كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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ماركوس تورام، نجل أسطورة منتخب فرنسا وبارما ويوفنتوس ليليان تورام، قرر الجلوس على ركبته احتفالا بتسجيله أول أهدافه مع فريقه في شباك يونيون برلين، فيما أسماه النادي بـ “اللحظة الخاصة”.

وكان الحساب الرسمي لنادي مونشنجلادباخ على تويتر، يعلق لحظة بلحظة على أحداث اللقاء في “تويتر”، وكتب المحرر أن احتفال ماركوس تورام يحاكي احتجاج لاعب كرة القدم الأمريكية “كولين كايبرنيك” ضد العنصرية في 2016 في أمريكا.

ونشر مونشنجلادباخ باللغة الإنجليزية، صورة لاحتفال هدافه هذا الموسم “ماركوس تورام”، وعلق عليها بعبارة واحدة كانت “لا حاجة للشرح”.

وأثارت وفاة جورج فلويد، صاحب الـ 46 عامًا، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يدي الشرطة هذا الأسبوع احتجاجات واسعة في عدة مدن أمريكية.

وقال ماركو روس مدرب ماركوس تورام في بوروسيا مونشنجلادباخ “لقد وصل إلى صلب الموضوع..قام بتوجيه إشارة ضد العنصرية والتي ستساعد بكل تأكيد. أعتقد أن الجميع يدعمها، وأعتقد أن الجميع لديه نفس أفكار ماركوس تورام”.

في نفس السياق، ارتدى ويستون ماكيني، لاعب شالكه، الذي ولد في أمريكا، شارة كتب عليها “العدالة لجورج” في المباراة التي خسرها فريقه أمام فيردر بريمن بهدف دون رد.