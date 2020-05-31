سجل النجم الدولي المغربي “أشرف حكيمي” الهدف الخامس لفريقه بوروسيا دورتموند في مباراة بادربورن، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، مساء اليوم الأحد 31-5-2020، على ملعب بادربورن.

انتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بنتيجة 6/1، ليعود إلى ملاحقة بايرن ميونخ على الصدارة قبل خمس جولات فقط من نهاية البوندسليجا 2020/2019.

وجاء هدف أشرف حكيمي – المعار من ريال مدريد حتى نهاية هذا الموسم – في الدقيقة 85 بتسديدة بالقدم اليمنى بعد تلقيه لتمريرة داخل منطقة الجزاء من اللاعب الألماني جوليان برانت.

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: فيديو الهدف الرابع لنجم دورتموند “أشرف حكيمي” في الدوري الألماني

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب الدولي الإنجليزي “جادون سانشو” لثلاثة أهداف “هاتريك” تقدم بفضلهم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 هدف.

أما أشرف حكيمي فقد رفع رصيد أهدافه لـ 5 في منافسات البوندسليجا هذا الموسم، وإلى 9 أهداف في عموم الموسم، حيث سجل 4 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي في شهر مارس الماضي.

فيديو | هدف أشرف حكيمي في مباراة دورتموند وبادربورن