دورتموند يُحيي النتائج الضخمة في الدوري الألماني بفوزه بسداسية على بادربورن

نجح بوروسيا دورتموند في الفوز بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف لهدف في إطار الجولة ال29 من الدوري الألماني، مساء اليوم الأحد 31-5-2020، بعد جولة متواضعة تهديفيًا لأول مرة منذ استئناف الموسم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة.

فيما توقف رصيد بادربورن عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وبغياب الهداف النرويجي إرلينج هالاند والقائد ماركو رويس الذي يحتفل اليوم بميلاده الحادي والثلاثين، للإصابة، بدأ الإنجليزي جادون سانشو اللقاء أساسيا للمرة الأولى منذ استئناف الدوري، ولعب في الخط الأمامي الى جانب السويسري ثورجان هازار ويوليان براندت.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، بادر ثورجان هازارد بالتسجيل لمصلحة بوروسيا دورتموند في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وعاد بادربورن الى أجواء اللقاء من ركلة جزاء تسبب بها جان بعدما ارتدت الكرة من يده داخل المنطقة، وانبرى لها أوي هيونيماير بنجاح في شباك بوركي (72)، إلا أن سانشو ضرب مجددا بكرة بيسراه من مشارف المنطقة مسجلا الهدف الثالث فى الدقيقة (74).

وعزز المغربي أشرف حكيمي تقدم دورتموند بهدف رابع في الدقيقة 85 بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى بعد مجهود فردي وتمريرة من البديل مارسيل شميلتسر الذي أضاف بنفسه الهدف الخامس بعد عرضية من البديل الآخر البلجيكي أكسل فيتسل (89).

واختتم سانشو المهرجان التهديفي بهدفه الشخصي الثالث والسادس لفريقه إثر هجمة مرتدة سريعة (90+1)، رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم، إضافة الى 16 تمريرة حاسمة.

ويأتي هذا الفوز، ليقلل نسبيا من حالة الإحباط التي سيطرت على محبي دورتموند، عقب خسارة الفريق الموجعة صفر / 1 أمام ضيفه بايرن في المرحلة الماضية، والتي قلصت كثيرا من آماله في الفوز بالبطولة هذا الموسم.