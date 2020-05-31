رياضة | سيلتا فيجو يعود للتدريبات بعد 3 شهور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سيلتا فيجو يعود للتدريبات بعد 3 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود فريق سيلتا فيجو يوم غداً الإثنين للتدريبات الجماعية من جديد تحضيرا لاستئناف بطولة الدوري الشهر المقبل.

وكانت آخر مرة تدرب فيها جميع لاعبي الفريق سويا في 13 مارس(آذار) الماضي قبل أن تُعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد وتوقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومنذ ذلك الحين لم يتدرب اللاعبون سوى تدريبات فردية أولاً، ثم في مجموعات منذ السماح بالعودة للتدريبات في 11 مايو(آيار) الجاري.

وسيبدأ المدرب برفقة لاعبيه صباح الغد التحضير لمباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام فياريال التي ستقام في 13 أو 14 يونيو (حزيران) المقبل إذا استمرت خطة استئناف "الليغا".