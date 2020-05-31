رياضة | الليجا والكالتشيو والبريمير ليج.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الليجا والكالتشيو والبريمير ليج.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن العديد من الدوريات الأوروبية تستعد للعودة من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان في الأيام الماضية عن مواعيد استئناف الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس بأن الدوري سيعود يوم 11 يونيو المقبل بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم إستئناف النشاط الكروي يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد على أرض الفريق الأول بالإضافة إلى قمة مواجهة مانشستر سيتي مع آرسنال.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي أن بطولة الدوري ستعود يوم 20 يونيو على أن يتم إستئناف الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو المقبل على أن تكون المباراة النهائية في 17 يونيو المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن الدوري الألماني تم إستئنافه منذ أكثر من إسبوعين بينما تم إلغاء الدوري الفرنسي ومنح باريس سان جيرمان اللقب بالإضافة إلى إلغاء بطولة الدوري الهولندي.