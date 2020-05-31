رياضة | إنتر ميلان يحسم مستقبل سانشيز مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم مستقبل سانشيز مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو فريق إنتر ميلان مستقبل اللاعب التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم الفريق الحالي والمعار من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب ",‏سكاي سبورتس"، إن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في تمديد فترة إعارة أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد لعام إضافي لموسم 2020/2021.

ويعتمد انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على سانشيز بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم، وأبدى رغبته الشديدة في تجديد إعارته خاصة بعد اقتراب رحيل لاوتارو مارتينيز إلى نادي برشلونة.

ولا يرغب المدرب الإيطالي في فقد القوة الهجومية لدى الفريق برحيل ثنائي قوي في الميركاتو الصيفي القادم.