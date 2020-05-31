رياضة | أزمة جديدة.. نجم سموحة يستعد للرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة.. نجم سموحة يستعد للرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس واحد من نجوم نادي سموحة الرحيل عن صفوف الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويفكر محمود عزت مدافع نادي سموحة حاليا في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

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وجاء تفكير عزت في الرحيل عن صفوف الفريق السكندري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم الحالي مما سبب حالة غضب شديدة له.

ويملك عزت العديد من العروض من أندية الدوري المصري الممتاز ولكنه سيقوم بدراسة الفترة القادمة ليدرس أفضلها بالنسبة له في الموسم القادم.

وينتهي عقد محمود عزت مع نادي سموحة بشكل رسمي بنهاية عام 2021 القادم ولم يتواصل معه أحد من النادي لتجديد عقده حتى الآن.