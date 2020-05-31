رياضة | كلوب يوضح تأثير محمد صلاح على العالم العربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يوضح تأثير محمد صلاح على العالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، أن النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق الإنجليزي له تأثير كبير ولا يصدق على الوطن العربي.

وخلال تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية قال كلوب : "من الصعب أن تجد لاعب لديه قصته الخاصة في أوروبا ، ربما من الممكن أن يحدث ذلك في مدينة لندن، لكن كل اللاعبين الأفارقة يمتلكون قصتهم الخاصة".

وتابع مدرب ليفربول: "إذا نظرت إلى السنغالي ساديو ماني فقد تهرب من منزله لكي يلعب كرة القدم، وأيضا محمد صلاح كان يسافر أربه ساعات ونصف يوميًا من أجل الذهاب للتدريبات كرة القدم مع فريقع".

وأكمل: "لديك هذه القصص هنا وهناك، قرأت مقالاً عن تأثير صلاح في الوقت الحالي على العالم العربي إنه أمر لا يصدق".

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ومن جانب آخر تحدث النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية سنغالية عن علاقته بمدربه الألماني يورجن كلوب وزميله محمد صلاح.

تصريحات ساديو ماني

وقال مانى فى تصريحات نقلتها شبكة "Wiwsport" السنغالية، إن يورجن كلوب يشعر بالفخر بتوليه تدريب لاعب مثل محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وأضاف الأسد السنغالي: "عندما يسجل محمد صلاح هدفًا بقدمه اليسرى يقول له أرى ليونيل ميسى فيك".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الرابع فى قائمة نجوم كرة القدم، الأعلى حصداً للأجور فى العالم، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى مطلع 2020، حسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية، بتحصيله 35.1 مليون دولار سنويا متفوقاً على النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.