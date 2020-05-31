رياضة | اليونايتد يتحرك لتمديد إعارة إيغالو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونايتد يتحرك لتمديد إعارة إيغالو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق مانشستر يونايتد، في محادثات مع نادي شنغهاي شينهوا الصيني، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن تمديد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو قبل انتهاء فترة الإعارة الحالية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس فى موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم أن "مانشستر يونايتد عرض على النادي الصيني تمديد إعارة إيجالو حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل عودته لشنغهاي.

أضافت الشبكة أنه حال الوصول لاتفاق على ذلك، فإن إيجالو سيغيب عن غالبية موسم الدوري الصيني الممتاز، الذي من المقرر أن يبدأ في يونيو (حزيران) المقبل.