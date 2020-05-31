رياضة | مورينيو يطالب بعودة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يطالب بعودة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي عودة بطولة الدوري من جديد بالفترة القادمة.

وتم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به أكثر من 270 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتسبب في وفاة قرابة 40 ألف شخص.

ووسط قيود صارمة تتعلق بضرورة الالتزام بقواعد الصحة العامة والفحوصات الصحية الدورية ، عززت أندية الدوري الممتاز أنظمة التدريب لديها بهدف العودة إلى العمل في 17 يونيو (حزيران) المقبل، وبينما أثيرت المخاوف في بعض الأوساط، فإن مورينيو أكد أن الوقت حان لاستئناف اللعب.

وصرح مورينيو للموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام اليوم الأحد "يتعين علينا الآ نكون أنانيين، لا ينبغي أن نطلب الكثير. لقد حان وقت العطاء".

أوضح مورينيو "على سبيل المثال، عندما يشارك اللاعبون في كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم، فإنهم يقضون العطلة بالكاد، ليس لديهم فرصة للاستعداد للموسم الجديد، ويأتون مباشرة من عطلة قصيرة وأحياناً يتدربون في أقل من أسبوع للعب أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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أكد مدرب توتنهام "لا يمكننا أن نطلب أكثر مما توفره لنا السلطات، وهو أقصى قدر من الأمن، وأعتقد أن الوقت قد حان للعب فقط وإعطاء الناس ما يريدونه".

في غضون ذلك، اعترف مورينيو بأنه كانت هناك فترة شعر خلالها بالشك من أن الموسم سينتهي.

أشار مورينيو "كانت هناك لحظة شعرنا فيها بالخوف حول متى سنبدأ. ولم نكن نعلم متى سيبدأ الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك، تقلصت تلك الشكوك تدريجياً، والآن نشعر أن المباريات مقبلة. نريد أن نلعب".

وتابع "بالنظر إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا، لقد لعبت مباريات بالفعل، وستبدأ البرتغال نهاية هذا الأسبوع، وإسبانيا نهاية الأسبوع المقبل، وكرة القدم قادمة في كل مكان".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً "اعتدنا أن عدم توقف منافسات كرة القدم مطلقاً، حتى في فترات مثل أعياد الميلاد (الكريسماس) - نحن دوري العالم. يبدو الأمر غريباً بعض الشيء لأننا لا نلعب ولكننا ننتظر بصبر الضوء الأخضر".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن حالياً في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من 29 مباراة، حيث يبتعد بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.