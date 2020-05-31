رياضة | بوابة تعقيم بمدخل نادي الاتحاد السكندري لمواجهه كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بوابة تعقيم بمدخل نادي الاتحاد السكندري لمواجهه كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسه محمد مصليحي تركيب بوابات التعقيم علي جميع مداخل النادي بفرعيه الشاطبي وسموحه،تحسبا لعوده النشاط الرياضي والاجتماعي ،بعد توقف دام أكثر من ثلاث اشهر بسبب جائحه كورونا .

وأصدر مصليحي قرار ،بمواصله اعمال الصيانه والتعقيم بالنادي بفرعي الشاطبي وسموحه ،وذلك بعد قرار مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بعوده النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو .

وحرص مصليحي علي فترات التوقف وإغلاق النادي ،علي متابعه اعمال الصيانه والتعقيم بالنادي ،لحين العوده مره اخري ويكون في استقبال النشاط الرياضي والاجتماعي ، وسط كافه الاجراءات الاحترازيه في مواجهه فيروس كورونا .