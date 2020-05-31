رياضة | ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند على بادربورن بسداسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند على بادربورن بسداسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بوروسيا دورتموند انتصارا كبيرا على حساب فريق بادربورن بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني. ويحتل فريق بوروسيا دورتموند وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ صاحب المركز الأول. ويأتي ترتيب الدوري الألماني كالتالي :- 1- بايرن ميونخ 67 نقطة. 2- بوروسيا دورتموند 60 نقطة. 3- باير ليفركوزن 56 نقطة. 4- لايبزج 56 نقطة. 5- بوروسيا مونشنجلادباخ 55 نقطة. 6- فولفسبورج 42 نقطة. 7- هوفنهايم 42 نقطة. 8- فرايبورج 38 نقطة. Advertisements 9- هيرتا برلين 38 نقطة. 10- شالكه 37 نقطة. 11- كولن 34 نقطة. 12- اينتراخت فرانكفورت 32 نقطة. 13- أوجسبورج 31 نقطة. 14- يونيون برلين 31 نقطة. 15- ماينتس 28 نقطة. 16- فورتونا دوسيلدورف 27 نقطة. 17- فيردير بريمن 25 نقطة. 18- بادربورن 19 نقطة. يذكر أن خسر فريق بوروسيا دورتموند من نظيره بايرن ميونيخ في الجولة الماضية ووسع الفارق إلى 7 نقاط، وبعد فوزه في الجولة الـ29.

Advertisements