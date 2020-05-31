رياضة | عبد الناصر محمد: "مفيش خليفة لعبد الله السعيد في مصر"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الناصر محمد: "مفيش خليفة لعبد الله السعيد في مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لإف سي مصر بأن عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر، ونادي بيراميدز ليس له خليفة في الملاعب المصرية في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين الذين تواجدوا في مركز صانع الألعاب".

وتابع :"عبد الله السعيد لاعب مختلف، وهو ما يجعلني أؤكد بأنه ليس له خليفة، وأهم ما يعجبني فيه الهدوء".

وأكمل :"عبد الله لاعب يملك الكثير من المميزات مثل التسديدات، واختيار الأماكن داخل الملعب، وأنا أرى بأن لا يوجد بديل له".