رياضة | فايلر يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل أجايي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل أجايي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل النيجيري جونيور أجايي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أجاي عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

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ووصلت العديد من العروض الخليجية في الفترة الماضية لضم جونيور أجاي من الأهلي في الصيف القادم.

ولكن أكد النادي الأهلي على رفضه التام لفكرة رحيل أجاي عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل جونيور أجاي عن الفريق في الصيف مؤكدا أنه مقتنع تماما بمستوى اللاعب وانه يمكنه تدعيم خط الهجوم في الأهلي.