كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعرف على البلدان الأكثر أماناً للسفر المنفرد في العالم

في الكثير من الأحيان، يكون السفر إلى بعض البلدان خطراً إلى درجة كبيرة وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم، لذا لا بد من تجنب السفر إلى بلدان خطرة، واختيار البلدان الأكثر أماناً لقضاء عطلة رائعة.

فيما يلي قائمة بالبلدان الأكثر أماناً في العالم للأشخاص الذين ينوون السفر بمفردهم، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- آيسلاندا



قد تبدو أيسلندا اسماً بارداً، لكن الناس فيها ودودون للغاية. وتتصدر آيسلندا أيضاً قائمة البلدان الآمنة بالنسبة للمسافرين المنفردين، كما أنها تحتوي على شلالات مذهلة، وأنهار جليدية رائعة، يمكن للمسافرين الاستمتاع فيها بمغامرات مميزة.

２- نيوزلندا



تحتل نيوزيلندا المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأكثر أماناً للمسافرين المنفردين، وتتسم بجمالها الطبيعي المذهل وفرص مغامراتها في الهواء الطلق. تتميز بانخفاض مستوى الجريمة ضد السياح مقارنة بالبلدان الأخرى في العالم. يمكن للسياح القيام برحلة المشي لمسافات طويلة عبر تلال البلاد أو استكشاف جمال حديقة آبل تاسمان الوطنية، أو محاولة معرفة المزيد عن ثقافة الماوري الرائعة.

３- البرتغال



تعتبر البرتغال واحدة من أكثر مواقع السفر شعبية بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم، وقد انخفض معدل الجريمة فيها بشكل كبير منذ عام 2018. كما أن توفر أماكن الإقامة للعزاب بكثرة يجعلها من أكثر الأماكن اجتذاباً للسياح في العالم. هذا يتيح أيضاً للمسافرين فرصة تكوين صداقات جديدة في بلد جديد.

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４- النمسا



تعتبر النمسا واحدة من أكثر الدول أماناً للمسافرين المنفردين في العالم، وتحتوي على مزيج جميل من التاريخ والحداثة. وقد حلّت فيينا، عاصمة البلاد، في المرتبة السادسة في قائمة السلامة الشخصية.

５- الدنمارك



تُعرف الدنمارك بأنها واحدة من أسعد الدول في العالم، وهي أيضاً من بين أكثر الدول أماناً للمسافرين المنفردين. توفر هذه الدولة الجميلة، الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكن للمسافرين المنفردين القيام بها.



６- سنغافورة



سنغافورة بلد آخر مثالي للسفر بشكل منفرد، ويلتزم شعب هذا البلد الآسيوي المتطور بالقانون بشكل كبير، وتعتبر معدلات الجريمة منخفضة للغاية فيه، مما يجعله مثالياً للباحثين عن رحلات فردية.

７- كندا



تعد كندا واحدة من أكثر الوجهات أماناً للمسافرين الباحثين عن المغامرة الفردية. كما احتلت البلاد المرتبة السادسة على مؤشر السلام العالمي. لمحبي الطبيعة، هناك جبال روكي الكندية في مقاطعة بريتيش كولومبيا، وبحيرة مورين، كما تعد مشاهدة الحيتان في فانكوفر مغامرة مميزة. أما لمحبي التاريخ، تعتبر تورونتو المدينة المناسبة حيث تنتشر فيها العديد من المعارض التاريخية والفنية.