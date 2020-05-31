كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العنوان “البغيض” لصحيفة إيطالية زمن تفشي العنصرية في ملاعب كرة القدم

أثارت صحيفة “كورير دلو سبورت” الإيطالية الصدمة، واتهمت بتغذية العنصرية، عندما استعملت الصحيفة عبارة “الجمعة السوداء” (بلاك فرايداي)، وأرفقتها بصورة لمدافع نادي روما كريس سمولينغ، ومهاجم انتر ميلان روميلو لوكاكو، وذلك قبل لقاء الناديين يوم الجمعة، ويبدو أن الصحيفة أرادت عبر المقال الإشارة إلى الصفقة المربحة التي استفاد منها كل ناد بانتداب كل من اللاعبين المذكورين، محاولة تسليط الضوء على مشاكل العنصرية التي تعاني منها الرابطة الإيطالية لكرة القدم.

وبدا التعليق في الصفحة الأولى أنه تعبير عن المناخ الكريه المليء بالعنصرية التي تعم عالم كرة القدم الإيطالية، وهو ما يطرح برأي البعض عديد التساؤلات، خاصة وأن الصحيفة أشارت في عنوان فرعي إلى نضال اللاعبين في مكافحة العنصرية.

من جانبه أعرب نادي روما على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن صدمته وامتعاظه من العنوان، فيما علق نادي إنتر بأن كرة القدم تعبير عن العشق والثقافة والأخوة، وأنه سيكون دائما ضد مختلف أشكال التمييز العنصري.

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وكانت أندية القسم الأول في البطولة الإيطالية دعت في رسالة مفتوحة مؤخرا، إلى مكافحة العنصرية في الملاعب، خاصة وأن حوادث عنصرية (هتافات من الأنصار) استهدفت كلا من لوكاكو وماريو بولوتيلي، خلال لعب كل منهما مع ناديه، بحسبموقع يورو نيوز.