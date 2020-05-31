شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك سانشو يقود دورتموند لاكتساح بادربورن في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق بوروسيا دورتموند مضيفه بادربورن (6-1)، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

جاءت أهداف دورتموند عن طريق ثورجان هازارد، جادون سانشو «هاتريك»، أشرف حكيمي ومارسيل شميلزر في الدقائق 54، 57، 74، 85، 89 و91، بينما أحرز أوفي هونيماير هدف بادربورن الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، عزز دورتموند بقائه في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما ظل بادربورن في ذيل الجدول برصيد 19 نقطة.