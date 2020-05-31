شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية بالجملة للبايرن بعد الخماسية أمام دوسلدورف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى العديد من الأرقام القياسية بعدما سحق ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخمسة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما، مساء أمس الأول، على ملعب «إليانز آرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الألمانى.

ونشرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات الأرقام القياسية التى حققها العملاق البافارى بعد المباراة، حيث أصبح أول فريق يسجل 86 هدفاً فى أول 29 جولة من موسم بالدورى الألمانى، كما سجل البايرن 3 أهداف على الأقل فى كل مباراة من مباريات البوندزليجا الـ7 الأخيرة ضد دوسلدورف، ليعادل رقمه القياسى من هذا النوع فى البطولة (ضد بيليفيلد، 7 مباريات بين 1982 و1985).

وسجل بايرن ميونخ 5 أهداف فى مباراة واحدة للمرة الثامنة فى جميع البطولات هذا الموسم، أكثر من أى فريق آخر من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وأوضحت أن هانز فليك هو أول مدرب يفوز بـ22 من أول 25 مباراة له مع بايرن ميونخ فى جميع البطولات منذ صعود الفريق إلى البوندزليجا فى 1965، حيث إن جوارديولا فاز بـ21 من أول 25 مباراة.

وأضافت أن توماس مولر هو أول لاعب يصنع 18 هدفا فى موسم واحد من الدورى الألمانى منذ إيميل فورشبارى مع لايبزيش فى 2016/2017، مشيرة إلى أن كيميش صنع 29 هدفا فى البوندزليجا منذ بداية موسم 2017/18، فقط توماس مولر (41) وجادون سانشو (34) صنعا أكثر فى نفس الفترة. فى نفس السياق، نجح البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى تسجيل هدفين من خماسية البايرن فى شباك دوسلدورف، ليعزز صدارته لقائمة هدافى البوندزليجا للموسم الحالى برصيد 29 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر، هداف فريق لايبزيج، برصيد 24 هدفا. وسجل النجم البولندى فى شباك جميع الأندية التى واجهها فى الدورى الألمانى، وعددها 18 فريقا، بعد هدفيه فى شباك فورتونا دوسلدورف، ليصبح آخر ضحايا أهداف ليفاندوفسكى فى البوندزليجا.

ويعد فريق فولفسبورج أكثر الأندية التى سجل فيها ليفا، على مستوى الدورى الألمانى، برصيد 20 هدفا، ثم أوجسبورج 19، ثم شالكة 18، بينما يعد بايرن ميونخ الأقل بهدف وحيد، سجله عندما كان ضمن صفوف فريق بوروسيا دورتموند.

كما تصدر ليفاندوفسكى سباق الحذاء الذهبى، كأفضل هداف فى الدوريات الأوروبية الكبرى، برصيد 29 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن شيرو إيموبيلى، هداف فريق لاتسيو الإيطالى، صاحب الـ27 هدفا.

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يذكر أن بايرن ميونخ عزز صدارته لجدول ترتيب البوندزليجا وأصبح قريبا للغاية من التتويج باللقب الثامن على التوالى، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة فى المركز الأول بفارق 10 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثانى.