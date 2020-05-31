شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينفي شراء أي فريق مصري جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني نيته شراء أي فريق جديد في الدوري المصري. وانتشرت بعض التقارير الصحفية لتزعم برغبة تركي آل الشيخ لشراء ناد جديد، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد العربي السابق. ونشر تركي آل الشيخ صورة لخبر عنوانه: «بعد خلافه مع الأهلي، تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري جديد»، وعلق: «لا صحة لهذا الموضوع أبدا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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