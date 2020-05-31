شكرا لقرائتكم فينجادا: رفضت تدريب الأهلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نيلو فينجادا المدير الفني للزمالك الأسبق، عن كواليس رفضه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.
وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :" اتفقت على تدريب الأهلى بالطاقم المساعد أيضًا، وكنت على الاستعداد في بدء العمل مع الأهلي ولكن كان هناك موقف عائلي في البرتغال ولم تسير الأمور على ما يجب أن تكون".
تابع : "الظروف العائلية هي السبب في عدم تدريبي للأهلي لأنني قررت أن أعود لبلدي".
وكان مسؤولو النادي الأهلي قد أتموا الاتفاق مع فينجادا، على تولى مهمة المدير الفني لفريق الكرة خلفًا لمانويل جوزيه خلال عام 2009، قبل أن يتراجع المدير البرتغالي عن هذه الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر فينجادا: رفضت تدريب الأهلى لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.