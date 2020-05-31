شكرا لقرائتكم المصري يطالب بيراميدز بـ2 مليون جنيه بعد الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب نادي المصري البورسعيدي ، أن النادي طالب من مسئولي بيراميدز ، 2 مليون جنيه تفعيلاً لعقد إسلام عيسي المنتقل من صفوف الفريق البورسعيدي الي نادي بيراميدز ، في مطلع موسم 2019 ، مشيراً إلي العقد ينص علي حصول النادي المصري قيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز الي نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بمشاركة إسلام عيسي .

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، ان المصري وضع بنداً في عقد بيع اسلام عيسي لفريق بيراميدز ، ينص علي حصول الفريق البورسعيدي لقيمة 2 مليون جنيه حال وصول بيراميدز لنصف النهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية ، و 2 مليون جنيه أخري حال وصول الفريق الي نهائي البطولة ، و 2 مليون جنيه أضافية حال فوز بيراميدز بكأس البطولة الافريقية.

كان النادي المصري قد أعلن عن انتقال إسلام عيسى، جناح الفريق، إلى نادي بيراميدز، في مطلع موسم 2019 ، حيث تم الاتفاق على دفع 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه، متغيرات، وستكون مرتبطه بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة، أو إعادة بيعه لأي نادي أخر.