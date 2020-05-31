شكرا لقرائتكم فينجادا مدرب الزمالك السابق: محمد صلاح أمن أفضل 3 لاعبين في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك بقدرات محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي. وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "هو لاعب عظيم وهو من أفضل 3 لاعبين في العالم". تابع: "أرى أن الأفضل له حاليًا التواجد في ناديه الإنجليزي لأنه فريق كبير ومع مدرب كبير وعليه تطوير مستواه مع الريدز، وهو أصبح نموذج يحتذى به في مصر وأعتقد أنه أصبح أيقونة في ليفربول".

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