شكرا لقرائتكم فينجادا: لم أكن أتوقع تدريبى للزمالك بهذه السهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نيلو فينجادا المدير الفني للزمالك الأسبق، إنه لم يتوقع أن يتم التعاقد مع النادي الأبيض بهذه السهولة.

وكشف فينجادا كواليس تدريبه للفريق في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" جاء لي مسؤولو النادي في ذلك الوقت، وتحدثت مع العديد من الزملاء عن الحياة في مصر، وأخبروني أن الحياة ستكون جيدة، وأن الزمالك فريق كبير، وبالتأكيد قضيت وقت طيب جدًا".

تابع : "مباراة السوبر كانت أول مباراة رسمية لي مع الزمالك، كانت صعبة ولم نؤدي بشكل طيب، وكل شئ وارد في كرة القدم، الأهلي فاز وحصد الكأس من خلال ركلات الترجيح".

وأوضح: "كان يجب الظهور بشكل أفضل مما كان، وبعدها أدى الفريق بشكل قوي، وما حدث معي يمكن حدوثه مع أي مدير فني آخر، كان معي جهاز معاون ولاعبين رائعين، وأدينا مواجهات طيبة معًا".

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وتولى فينجادا مهمة الإدارة الفنية للزمالك خلال موسم 2003-2004، متوجًا ببطولة الدوري المصري وقتها.