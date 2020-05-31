شكرا لقرائتكم فينجادا يكشف كواليس خلافه مع العميد حسام حسن: كان دائم التذمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث نيلو فينجادا المدير الفني للزمالك الأسبق عن كواليس خلافه مع حسام حسن مهاجم الأهلى والقلعة البيضاء الأسبق أثناء تواجده على رأس القيادة الفنية للنادى الأبيض.

قال فينجادا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت إن حسام حسن كان يتذمر عند تبديله في المباريات مضيفا:"كنت دائمًا أتحدث مع اللاعبين أن الأهم هو الفريق وليس اللاعب بمفرده، كنت دائمًا أقول ذلك لحسام حسن ذلك".

تابع : "أنا قلت له أن الموسم طويل ولابد اشراك لاعبين آخريين ولكنه لم يكن يتقبل ذلك، وحاولت استغلال قدراته لصالح الفريق، وكانت فترة صعبة مع حسام حسن وتدخل كمال درويش رئيس النادي وعادت الأمور إلى نصابها بعد أن إتخذنا إجراءات ضده".

وتابع: "وما حدث مع حسام حسن هو أنه لم يعد أساسيًا وتدرب بمفرده وكان أمامه الباب مفتوح إذا عاد للإلتزام" مختتما :" كان يجب عليّ أن الحفاظ على تماسك الفريق ومن ثم اتخاذ إجراءات على هذا النحو، وهو كان لاعب محترف وأنا أكن له كل التقدير ودوره كان مهم جدًا لأنه كان هداف الفريق وهذا الخلاف لم يتكرر بعد ذلك".

وتواجد حسام حسن ضمن خط الهجوم للزمالك أثناء ترأس فينجادا للقيادة الفنية للكتيبة البيضاء خلال موسم 2003-2004.

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