شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على تقسيم لاعبي الزمالك علي فترتين عقب عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي تقسيم لاعبي الفريق الأول إلي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي، وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 الي 7 لاعبين تحت اشراف احد اعضاء الجهاز الفني.

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من ناحية آخري طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الملف يتضمن اسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها ان الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية من إعارته لأندية أخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر إن المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذة الحالة.

في سياق مختلف اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه القديم وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ابدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لادارةالزمالك لحسم مصيره من البقاء او الرحيل للاعلان عن وجهته المقبلة، خاصة ان الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.