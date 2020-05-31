شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يمد إجازته للأحد المقبل بعد ثبوت إصابة إدارى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على عودة الموظفين للعمل بالاتحاد بدءا من يوم الأحد المقبل بعد مد إجازة عيد الفطر لثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الإدارى شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله و غلق الإتحاد لأعمال التطهير و الإكتفار بالعمل أون لاين .

وهذه ليس الحالة الأولى فى الإتحادات الرياضية، إلا أنه سبق وتعرض أحد موظفى اتحاد السلاح إلى الفيروس وتم غلق الإتحاد أيضًا.

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وقال حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن موظفو الإتحاد ملتزمون طوال الفترة الماضية بجميع الإجراءات الإحترازية و إستخدام المطهرات .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.