شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع منتظر للجنة القرن بالزمالك بسبب ملف قضية اللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".

فيما أشار مرتضى منصور إلى مستندات ملف قضية نادى القرن بأنه حصل على مستند جديد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيضاف إلى أوراق القضية، وهو أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادى القرن العشرين فى أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان فى المركز الرابع حيث جاء الفريق الأبيض فى الصدارة ويليه كانون ياوندى الكاميرونى ثم الرجاء المغربى والأهلى رابعاً – وفقا لما أوضحه-، لذا ستقوم لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء بالانتهاء من أعمالها خلال الفترة الحالية بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية من أجل تقديمها إلى المحكمة الرياضية فى الفترة المقبلة.

فيما جدد منصور تأكيداته بأنه لا يوجد أى خلاف مع النادى الأهلى فى قضية نادى القرن ولكنه يقوم بالبحث عن حقوق نادى الزمالك كما سيقوم برفع قضية أخرى بأحقية المنتخب الوطنى فى لقب منتخب القرن الأفريقى بدلا من منتخب الكاميرون، وتضم لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، وذلك إلى جانب استقدام عددا من خبراء اللوائح بجانب المحامى الأجنبى الذى سيتولى القضية.