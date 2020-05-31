شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يحيى ذكرى وفاة ابنه إسماعيل برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجم نادى الأهلى والإسماعيلى السابق محمد فضل وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية على إحياء ذكرى وفاة نجله إسماعيل الثانية، والتى تزامنت مع اليوم 31 من مايو، وذلك من خلال رسالة كتبها عبر حسابه على موقع إنستجرام بخصوص ابنه قال فيها: "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا للجنة، ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا"، .. ثم أضاف خلال نفس الرسالة : "يا ابنى وحشتنا جداً ويا رب يربط على قلبنا أنا وأمك وأخواتك".



فضل

وكان أثنى محمد فضل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية على أداء أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق الحالى بالأهلى.

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وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية :"امير توفيق شخصية مثقفة ومحترمة واستطاع في فترة قصيرة تحقيق العديد من الإنجازات .. لجنى التعاقدات في عهدي انجزت العديد من الملفات ونجح امير توفيق في استكمال المهمه وبناء فريق قوي قادر علي الدفاع عن فريق عريق بحجم الأهلي.. لكنى أرى أن أمير توفيق هو أهم صفقة أهلاوية فى السنوات الأخيرة".

وشدد محمد فضل على أنه استقال من الأهلى بسبب عدم وجود دور له، معلقا "قدمت استقالتى من النادى الأهلى بسبب عدم وجود دور لى، وتعرضت لهجوم من خلال اللجان الإلكترونية، ولابد من إعادة النظر فى ذلك الأمر وإذا عاد الزمن سأصمم ألف مرة على قرارى بالرحيل".