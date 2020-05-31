انفراد.. الخليج 365 ينشر التصور الرسمى لاتحاد الكرة لعودة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد الخليج 365، بنشر التصور الذى وضعه اتحاد الكرة وتحديدا الدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد، لعودة الدورى العام هذا الموسم والذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وارسل اتحاد الكرة هذا التصور إلى وزير الشباب والرياضة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة للبت فيه وفى حالة الموافقة عليه سيتم ارساله إلى الأندية من أجل تنفيذه. ويتضمن التصور طريقة عودة الأندية للتدريبات والمباريات الرسمية حال استئناف النشاط الرياضى، من خلال اجراءات احترازية جاءت فى التصور كالتالى: - يفضل حضور اللاعبين والجهاز الفنى للملعب مباشرة . - التدريب يكون تخصصى مراكز "حسب مركز كل لاعب" وهو الأفضل صحيا وفنيا، وكل مجموعة ربع ملعب. - تحديد مواعيد التدريب على فترات واستخدام غرف الملابس على دفعات " الحراس .. المدافعين .. الوسط .. الهجوم". - التقسيمات تكون صغيرة "3 + 3" او "4 + 4". وبالنسبة للاجراءات الاحترازية: وبالنسبة للاجراءات الاحترازية: - تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على اللاعبين. - تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على الأجهزة الفنية والطبية والادارية - تفادى المصافحة أو العناق أو البصق داخل الملعب. - عدم الاستعانة بالأطفال الذين ينزلون الملعب مع اللاعبين. - عدم التقاط صور تذكارية - عدم دخول الفرق من النفق فى توقيت واحد - ارتداء اللاعبين الكمامات على مقاعد البدلاء - ترك مقعد خالى بين البدلاء - لا يتجاوز عدد الحضور فى الملعب الـ300 فردا - يقسم الملعب 3 مناطق " أرض الملعب- المقصورة -محيط الملعب". - دخول الفريق الملعب بأكثر من باص ومسافة متر ونصف بين الجميع. - الغاء المؤتمرات الصحفية وعمل منطقة للتصريحات الاعلامية - منع تعامل الصحفيين مع اللاعبين وعمل عوازل زجاجية Advertisements

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