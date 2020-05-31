محمد صلاح: اعترضت علي طريقة لعب الزمالك فى نهائي إفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه اعترض علي طريقة لعب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق في نهائي أفريقيا عام 2016 أمام صن داونز الجنوب الافريقي ، مشيراً إلي أن الطريقة كانت صعبة علي اللاعبين مما تسبب خسارة الأبيض في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة ، وفشل الفريق في التعويض في مباراة العودة علي استاد برج العرب ، حيث فاز الزمالك بهدف نظيف عن طريق النيجيري ستانلي اوهاووتشي ، ليتوج الفريق الجنوب الافريقي بأول القابه الأفريقية في تاريخه .

أكد مدرب الزمالك السابق، في تصريحات لقناة الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يتدخل في التشكيل ولا عمل الجهاز الفني، وكل الكلام ده عار تمام من الصحة، هو بيتكلم في الإعلام ولكن لم يتدخل خلال تواجدى في الزمالك".

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وأضاف صلاح ، أن محمود عبد الرازق شيكابالا أفضل وأحسن كابتن في نادى الزمالك ويأتي قبل المران بساعتين ليكون قدوة للاعبين ، مضيفاً شيكابالا أطيب وأحسن وأفضل قائد للفريق، ويحث زملائه دائما على المران بشكل قوى، مشيراً إلي أن الفريق يحتاج خلال الفترة المقبلة التعاقد مع ظهير أيمن مع حازم إمام بعد هروب التونسي حمدي النقاز ، ومدافع وبديل لطارق حامد في وسط الملعب مع عودة محمود عبد العزيز من إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وقال محمد صلاح إن خلافات اللاعبين على مر العصور ضيعت على الزمالك العديد من البطولات، وعلشان كدة الزمالك لا يصلح له إلا المدرب الأجنبي، أما المصرى بيتعامل بعاطفة وحب وكره.