شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: اعترضت علي طريقة لعب الزمالك فى نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أنه اعترض علي طريقة لعب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق في نهائي أفريقيا عام 2016 أمام صن داونز الجنوب الافريقي ، مشيراً إلي أن الطريقة كانت صعبة علي اللاعبين مما تسبب خسارة الأبيض في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة ، وفشل الفريق في التعويض في مباراة العودة علي استاد برج العرب ، حيث فاز الزمالك بهدف نظيف عن طريق النيجيري ستانلي اوهاووتشي ، ليتوج الفريق الجنوب الافريقي بأول القابه الأفريقية في تاريخه .
وأضاف صلاح ، أن محمود عبد الرازق شيكابالا أفضل وأحسن كابتن في نادى الزمالك ويأتي قبل المران بساعتين ليكون قدوة للاعبين ، مضيفاً شيكابالا أطيب وأحسن وأفضل قائد للفريق، ويحث زملائه دائما على المران بشكل قوى، مشيراً إلي أن الفريق يحتاج خلال الفترة المقبلة التعاقد مع ظهير أيمن مع حازم إمام بعد هروب التونسي حمدي النقاز ، ومدافع وبديل لطارق حامد في وسط الملعب مع عودة محمود عبد العزيز من إصابته بقطع في الرباط الصليبي .
وأوضح محمد صلاح أن ناديه حسم لقب القرن بدون "كلام كتير" وأن الأمر معلوم للجميع بحسابات الألقاب والانجازات، مؤكدا إن الزمالك بات له صوت يدافع عنه وهو مرتضى منصور وهو الأمر الذي أثار غضب المنتمين للأهلي خاصة وانه حقق بطولتين في 6 ايام.
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