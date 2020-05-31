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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 31 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يفاوض وليد أزارو لتمديد عقده بعد انتهاء التجربة السعودية، اتحاد الكرة يحدد يونيو 2021 موعدا لإنهاء الدورى الجديد بسبب الأولمبياد.

اتحاد الكرة يحدد يونيو 2021 موعدا لإنهاء الدورى الجديد بسبب الأولمبياد

حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير. أمير مرتضى يكشف تأجيل ملف التعاقد مع لاعبين أجانب لحين انتهاء الموسم كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، عن تأجيل ملف التعاقد مع لاعبين أجانب لحين انتهاء الموسم الكروى، حيث توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ شهر مارس الجارى، لتجنب انتشار فيروس كورونا، وتنتظر الأندية تحديد مصير النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لحسم عددٍ من الملفات الخاصة بالفرق المختلفة، ومنها ملف الصفقات وشكل قوائم الفرق فى الموسم الجديد حال عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز. جوميز يرفض عرضاً سعودياً قبل الرحيل المنتظر عن الإسماعيلى رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، عرضاً سعودياً من أحد أندية الدرجة الأولى هناك بسبب رغبته فى تدريب أندية الدورى الممتاز عقب رحيله المنتظر عن الدراويش، وكشف مصدر مقرب من المدرب الفرنسى أنه اعتذر لمفاوضيه من الجانب السعودى، مؤكداً أنه يرفض فكرة تدريب أحد أندية الدرجة الأولى لاسيما فى ظل امتلاكه عروضا أخرى تفوق العرض السعودى.

الأهلي يفاوض وليد أزارو لتمديد عقده بعد انتهاء التجربة السعودية

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يحاول مسئولو النادى الأهلى إقناع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى، بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً، خاصة أنه يتبقى فى عقده مع الأهلى موسم واحد فقط، وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى فى اجتماعها المقبل موقف وليد أزارو سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، أو من ناحية تمديد عقده حال عودته للفريق أو تجديد إعارته، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المُقرر له منتصف الأسبوع الجارى العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.

عرض سعودي لضم "جناح" الأهلي خلال ميركاتو الصيف

دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلي لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لانبي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودي لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد انتهاء اعارته للفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري. أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بمكافآت الصعود طالبت الأندية المتصدرة فى دورى القسمين الثانى والثالث اتحاد الكرة بصرف مكافآت الصعود التى رصدتها الجبلاية، كما طالبت هذه الأندية بالصعود للدرجات الأعلى فى حالة إلغاء الدورى هذا الموسم أو يتم استكمال الدورى حيث ترى هذه الأندية أنها صرفت مبالغ كبيرة طوال الموسم لتحقيق الصعود وليس من العدل اعتبار الموسم كأن لم يكن بعد اقتراب دورى القسمين الثانى والثالث من الانتهاء.

حالة من الخوف انتابت موظفى اتحاد كرة اليد بعد الكشف عن إصابة أحد موظفى اتحاد السلاح بفروس كورونا، والمتواجد فى نفس المبنى بمجمع الاتحادات مع اتحاد كرة اليد، بالرغم من غلق الاتحاد أياما إضافية كإجراء احترازى بعد تطهيره، خاصة أن موظف السلاح أصيب قبل إجازة العيد، ما أثار قلق موظفى اتحاد اليد خوفا من انتشار الفيروس.