شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 رياضيين تضامنوا مع شيكابالا في أزمته ضد التنمر والعنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم ورموز الرياضة في مصر على التضامن ودعم، قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ضد حملة العنصرية والتنمر التي تعرض لها كابتن القلعة البيضاء، ونشر محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك ، صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد" . وتعرض بعدها لعاصفة من الشتائم والاهانات.

وأعاد الفهد الأسمر نشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جاءت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم وغيرهم من نجوم كرة اليد .

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واستعان قائد الزمالك شيكابالا بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً".

حرص نادى الزمالك، على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.