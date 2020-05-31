شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق مسابقة لتصميم لوجو المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الشباب والرياضة مسابقة لتصميم لوجو للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وكذلك بعض المشروعات القومية للمتخصصين وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا فى مجال الدعاية والتصميم لمرحلتى الطلائع والشباب.
وتتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الإدارية الجديدة للمرحلة السنية من 16 إلى 40 سنة، بشرط أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من أى لوجو أخر، و أن يصاحب اللوجو اسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.
وتشترط الوزارة أن يقوم المشارك بتسليم نسخة من التصميم أبيض وأسود jpg، نسخة وأخرى ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكى يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.
وكلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مديرى مديريات الشباب بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بإجراء حملات تفتيشية لمتابعة ومراقبة مدى التزام الأندية ومراكز الشباب بقرار الغلق، حتى الآن، وعدم استقبال الأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية، إلا بعد الإعلان رسميا عن فتح الأندية والمراكز أيضا .
ومن المقرر أن تقوم كل مديرية بمتابعة مراكز الشباب التابعة لها، والهيئات الرياضية ومدى التزامهم بقرار الغلق، لضمان سلامة وصحة أعضاء تلك المراكز و الأندية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعلق النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .
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