شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة كهربا لاتحاد جدة وراء مطالبة الزمالك بتعويض ضخم فى قضية هروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الملف يتضمن أسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها أن الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية نظير إعارته لأندية أخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون دولار، وقال المصدر ان المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذة الحالة.

من ناحية أخري اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه القديم وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ابدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لادارةالزمالك لحسم مصيره من البقاء او الرحيل للاعلان عن وجهته المقبلة، خاصة ان الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.

Advertisements

في نفس السياق فان ادارة الزمالك لم تحسم حتي الان موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع او الاعارة او الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدوري سواء باستكمال الموسم الحالي او الغاءه واعلان موعد بداية الموسم المقبل.

في سياق مختلف تنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".