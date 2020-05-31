شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش قضايا قانونية للأهلي قبل اجتماع الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً ظهر اليوم، الأحد، مع اللجنة القانونية بالنادى لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التى طفت على الساحة الرياضية الفترة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال، حيث يناقش المجلس العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادى المختلفة فى فروع الأهلى الثلاثة، ويبحث المجلس ملفات خاصة بالإنشاءات وغيرها من الأمور الإدارية والرياضية التى تشغل اهتمام المجلس ويرغب فى حسمها الفترة المقبلة، فى ظل تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا.

على صعيد متصل، أجرى مسئولو الأهلى اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى، مهاجم الفريق السابق والنجم السحالى التونسى الحالى، وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها، لاسيما بعد رفض إدارة القلعة الحمراء كل محاولات النجم الساحلى لإنهاء الأزمة ودياً بعد التصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا، خاصة فى ظل ارتباط اسم سليمانى كوليبالى مؤخراً بالانتقال للزمالك الموسم المقبل.

ورغم محاولات النادى التونسى لحل الأزمة ودياً إلا أن الأهلى مازال يصر على موقفه، لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب المهاجم الإيفوارى من الأهلى فى مايو 2017.

وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتلقى النادى تأكيدات من مونتييرى بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.