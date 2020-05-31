شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك يستعين بالمحامى الإيطالي في قضية نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي متمسك بموقفه بالمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الأفريقي ، كاشفاً أن النادي يستعين بمحامي إيطالي هو من يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى هذه القضية، مشيراً إلي أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما فتحنا الملف من الأساس.

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وقال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك خلال تصريحاته إذاعية، أن "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ والاتحاد الأفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999"، مضيفاً "حالياً يتم جمع كل الملفات والمستندات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها".

وأضاف عضو إدارة الزمالك ، سواء كان القرار في صالحنا من عدمه هذا شرف كبير لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن.