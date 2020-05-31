شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك يستعين بالمحامى الإيطالي في قضية نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي متمسك بموقفه بالمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الأفريقي ، كاشفاً أن النادي يستعين بمحامي إيطالي هو من يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى هذه القضية، مشيراً إلي أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما فتحنا الملف من الأساس.
وأضاف عضو إدارة الزمالك ، سواء كان القرار في صالحنا من عدمه هذا شرف كبير لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن.
وتنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".
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