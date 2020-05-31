شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزمالك يُعيد لافتة "نادى القرن" على أسوار القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة الزمالك لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الساعات الماضية، وفقا لتصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وأنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التى قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث أزالت الإدارة البيضاء اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولى الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.

وأوضحت إدارة نادى الزمالك أنه لا توجد أى أزمة مع الاتحاد الأفريقى بتشكيله الحالى برئاسة أحمد أحمد وإنه تم التواصل مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى ليؤكدوا لإدارة نادى الزمالك عدم وجود أية عقوبات على النادى وإن الخطاب المرسل لحماية حقوق الكاف وهو ما قام الزمالك بتنفيذه بإزالة اللافتات مع إرسال رداً إلى الاتحاد الأفريقى بصورة ضوئية تؤكد تنفيذ تلك المسألة حيث سيقوم المجلس الأبيض بإجراء تلك التعديلات ثم تعليق اللافتات مجدداً وهو ما حدث.

كما جاءت لافتة نادى القرن مدون فيها عدد البطولات القارية الخاصة بفريق الزمالك فى القرن العشرين وهو ما أكده ”الخليج 365” من قبل إن النادى الأبيض سيضيف عدد البطولات القارية إلى اللافتة.

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عودة لافتة نادى القرن على أسوار الزمالك