شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تحديد مصير أزارو لحين الفصل فى الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر البت النهائي في مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، لحين وضوح الرؤية في ملف الصفقات الجديدة والفصل في اللاعبين المعروضين على الإدارة خاصة في مركز المهاجم، خاصة وأن هناك صعوبة في ضم اللاعبين المطلوبين من قبل فايلر لتدعيم الهجوم وعلى رأسهم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي وسيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون لأزارو دور مع الفريق الأحمر حال الفشل في تلبية احتياجات فايلر الفنية.

ويحاول مسئولو الأهلى إقناع وليد أزارو، بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً حال اتخاذ قرار نهائي بذلك، خاصة أنه يتبقى فى عقده مع الأهلى موسم واحد فقط، وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى فى اجتماعها المقبل موقف وليد أزارو سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، أو من ناحية تمديد عقده حال عودته للفريق أو تجديد إعارته، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المُقرر له منتصف الأسبوع الجارى العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.

موقف أزارو فى الأهلى مازال غامضاً فى ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادى الإبقاء على اللاعب، حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.