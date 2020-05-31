شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يوافق على العودة لدجلة وينتظر قرار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة الي صفوف ناديه السابق وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لإدارة الزمالك لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل للإعلان عن وجهته المقبلة، خاصة أن الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.

في نفس السياق فإن إدارة الزمالك لم تحسم حتي الأن موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع او الاعارة او الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدوري سواء باستكمال الموسم الحالي او الغاءه واعلان موعد بداية الموسم المقبل.

من ناحية اخري تنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى المحكمة الرياضية الدولية، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".

فيما أشار مرتضى منصور إلى مستندات ملف قضية نادى القرن بأنه حصل على مستند جديد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيضاف إلى أوراق القضية، وهو أن الزمالك كان متصدر ترتيب نادى القرن العشرين فى أفريقيا سنة 1996 والأهلى كان فى المركز الرابع حيث جاء الفريق الأبيض فى الصدارة ويليه كانون ياوندى الكاميرونى ثم الرجاء المغربى والأهلى رابعاً – وفقا لما أوضحه-، لذا ستقوم لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء بالانتهاء من أعمالها خلال الفترة الحالية بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بالقضية من أجل تقديمها إلى المحكمة الرياضية فى الفترة المقبلة.