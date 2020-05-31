شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: التعايش مع كورونا إجبارى.. و5 أسابيع لإعداد الفريق قبل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، أنه لا بديل عن التعايش مع وباء كورونا المستجد، والذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم، كما تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى كإجراء احترازى حرصاً على سلامة اللاعبين. وقال طلعت يوسف فى تصريحات إذاعية لبرناوج وان تو الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، "لانملك إلا التعايش مع كورونا بحذر شديد، أنزل من البيت لا أرى أحدا أسير بسيارتى وأتمشى فى الحديقة ولا أختلط مع أحد ولا أستطيع البقاء بالمنزل لفترة طويلة دون أن أنزل إلى الشارع".

وأضاف مدرب الاتحاد، "أتمنى عودة الدورى بأسرع وقت، وكنا ننافس على المركز الرابع ومتضررين من عدم عودته، ولكن كيف يعود الدورى بدون أضرار أو مخاوف وقلق نفسى للاعبين والمدربين بسبب الفيروس".

وتابع يوسف، "الحديث عن فترة إعداد 3 أسابيع بعد توقف 3 أشهر شيء غير موجود فى عالم الكرة، على الأقل نحتاج إلى شهر أو 5 أسابيع، وإذا امتد الدورى الحالى حتى شهر نوفمبر سيكون سبباً فى إفساد خطة الموسم الجديد، وأتمنى الدورى يرجع بأسرع وقت سواء الجديد او القديم مش مهم".

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلا، "موارد الاتحاد تأثرت كثيرا بالتوقف رغم أننا تنازلنا عن نسبة 50 % من رواتبنا وحصلنا على مستحقاتنا ولكن النادى متأثر بغياب موارد الرعاة بسبب الظروف الحالية".