تركي آل الشيخ: مصر بلد قانون.. ومفيش أحسن من القانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن مصر بلد قانون، في ظل الأزمة الأخيرة بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث شهدت الساعات الماضية توتر العلاقة بين تركى آل الشيخ، ومجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، بسبب إقامة مباراة اعتزال حسام عاشور.
وقال تركي آل الشيخ على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصر بلد قانون، ومفيش أحسن من القانون".
يذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، دعا إلى اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء المقبل، لبحث العديد من الأمور التي طغت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.
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