شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى الأهلي مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر خلال النصف الموسم الذى تم خوضه قبل فترة التوقف الحالية التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى من المقرر استئنافه بعد منتصف شهر يونيو، وفقاً لقرار رئاسة الوزراء فى التعايش مع الفيروس العالمي.

وبشكل عام يؤدى محمد الشناوى واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة المدرب السويسري، فلم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف فقط فى بطولة الدورى العام و5 أخرى فى دورى أبطال أفريقيا، وضمن الشناوى المقعد الأساسى مع منتخب الفراعنة فى ظل تفوقه على جميع الحراس بينما جاءت قائمة اللاعبين الأعلى مشاركة مع فايلر فى الأهلى كالتالي:

محمد الشناوي

يعتبر محمد الشناوى أكثر اللاعبين مشاركة الأهلى فى النصف موسم الذى تم خوضه قبل جائحة كورونا وذلك برصيد 27 مباراة، بعدما هيمن على المركز الأساسى فى الأهلى وحافظ على العرين الأحمر.

عمرو السولية

فى المرتبة الثانية جاء عمرو السولية لاعب وسط القلعة الحمراء برصيد 26 مباراة، وفى الموسم الجارى نجح السولية فى تسجيل 3 أهداف وصنع 4 أخرى ليضع بصمته على 7 أهداف للأهلى قبل التوقف.

جونيور آجاي

احتل النيجيرى جونيور آجاى، صانع ألعاب النادى الأهلي، المركز الثالث فى قائمة أكثر مشاركة برصيد 24 مباراة، وخلال مشاركته سجل أجاى 7 أهداف وصنع 4 أخرى.

حسين الشحات

تساوى حسين الشحات مع جونيور آجاى فى عدد المشاركات برصيد 24 مباراة، وفى نفس الفاعلية الهجومية أيضاً حيث سجل الشحات 7 أهداف وصنع 4أخرى.

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وليد سليمان

خاض الحاوى نفس عدد المباريات أيضاً مع الأهلى بالتساوى مع الشحات وآجاى برصيد 24 مباراة، إلا أنه سجل 9 أهداف ولم يصنع.

رامى ربيعة

فى المركز السادس جاء رامى ربيعة برصيد 22 مباراة، واستطاع مدافع الفريق الأحمر أن يثبت أقدامه فى تشكيل الفريق منذ بداية الموسم.

محمد مجدى قفشة

تساوى محمد مجدى قفشة مع رامى ربيعة فى نفس عدد المشاركات برصيد 22 مباراة، واستطاع قفشة تسجيل 5 أهداف خلال مشاركته مع الفريق وصناعة 8 أخرى.

أيمن أشرف

رغم هيمنة على معلول على الجبهة اليسرى فى الأهلي، إلا أن أيمن أشرف نجح فى فرض نفسه على التشكيل الأساسى للقلعة الحمراء فى 21 مباراة، حيث لعب فى مركز المدافع فى بعض المباريات والظهير الأيسر فى مباريات أخرى.

أليو ديانج

استطاع أليو ديانج أن يخطف قلوب الأهلاوية فى 21 مباراة، شارك فيها مع الأهلى منذ انضمامه للفريق فى الميركاتو الصيفى الماضي، بعد العروض القوية التى قدمها ودوره الحاسم فى إفساد الهجمات.

على معلول

رغم هيمنته على الجبهة اليسرى، احتل على معلول ظهير أيسر الأهلي، المركز الأخير فى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة برصيد 20 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أخرى.