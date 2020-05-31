لماذا يرفض الأهلي تكريم نجومه بمباريات اعتزال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الأهلي وسط كل هذه الضغوط والانتقادات التى تطوله من نجومه السابقين مطالبا بالتراجع عن قرار عدم اقامة مباريات اعتزال، خاصة مع نجوم بحجم عماد متعب وحسام عاشور وشريف إكرامي وغيرهم من الأساطير الذين خلدوا أسمهم في سجل الأهلي الذهبي.

وقوبل طلب متعب بتنظيم مباراة اعتزال تليق بتاريخه بالرفض القاطع من الأهلي، فيما وافق المجلس في البداية على على أن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه ويجرى تسويقها على مستوى عالي لتحقيق العائد الأدبي والمالي، فضلا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيا أو إداريا حسبما يقرر ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة، ولكن هذه الوعود تم التراجع عنها، حتى مباراة اعتزا حسام غالي الشهيرة جرى الترتيب لها عن طريق علاقات اللاعب مع شركات التسويق ولم يكن مجلس الأهلى طرفا فيها.

سوبر كورة يطرح سؤالا ملحا، لماذا يرفض الأهلي تكريم نجومه بماريات اعتزال تليق بتاريخهم؟! ماذا سيخسر الأهلي من تكريم ابنائه؟! وما جدوى هذا التعنت في منح النجوم حقهم الأدبي والكروي مع غروب شمس موهبتهم على ملاعب العشب الأخضر؟!.

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وقال حسام عاشور لاعب وسط الأهلى إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يقصر في حقه بل كان ساندا وداعما له.

أضاف عاشور في فيديو بثه عبر إنستجرام :"تركي الشيخ تكفل بكل شئ بالاتفاق مع النادي الأهلي ولم يقصر في حقي اطلاقًا كان سيجلب طائرة خاصة لفريق الأهلي لو مباراة إعتزالي كانت ستقام في اسبانيا او السعودية او مصر لا أعلم من المستفيد انا منفعل من حرقتي الدنيا كلها بتضغط عليً وبتشتمني وانا المتضرر الوحيد في كل ما يحدث".

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تابع عاشور:" أنا لا اعرف لماذا تم وقف الموضوع وهو كان في الرتوش الأخيرة، لا أعلم لماذا توقف الأمر، انا لم أخطأ في حق أحد لا أعرف لماذا يفعلون ذلك معي، انا وافقت على ما قاله النادي وأن أعتزل الكرة رغم أنني أستطيع، انا أريد أن يسير الموضوع بسلاسة دون تعقيد، لماذا يتم فعل هذا معي!، انا أريد الاستقرار انا لم أفعل شئ لأحد.

وأكد مصدر بالأهلى أن ما جاء فى الفيديو حسام عاشور لاعب الفريق بشأن الخلاف بين إدارة الأهلى و المستشار ترك آل الشيخ غير حقيقي مؤكدا أن عاشور أشار فى الفيديو إلى أن الأمور توقفت بشأن الاتفاقات النهائية على مهرجان الاعتزال فى ساعة متأخرة بعدما طلب خطاب شكر من إدارة الأهلى للمستشار ترك آل الشيخ وهو أمر غير حقيقى لأنه تم تأجيل الرتوش الأخيرة لليوم التالى مباشرة وهو ما تم إبلاغ عاشور به ليستأذن المستشار ترك آل الشيخ بتأجيل لليوم التالى نظرا لظروف خاصة بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المتواجد فى الإسكندرية لمرض حفيده .